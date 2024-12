Anteprima24.it - Sequestro Gdf Caserta, oltre 3 tonnellate di botti e 28 denunce

Tempo di lettura: < 1 minutoControlli a tappetto da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, attenzione puntata in particolare sulla commercializzazione illecita di fuochi d’artificio.Nel corso di più interventi le Fiamme Gialle hanno sequestratodie denunciato all’autorità giudiziaria 28 persone. In particolare, sono stati individuati, presso centri di spedizione merci e private abitazioni,34 mila artifizi pirotecnici illegalmente fabbricati, detenuti e commercializzati, costituti anche da ordigni artigianali ad alto potenziale esplosivo – quali bombe carta e petardi – di cui è vietata la fabbricazione. Erano stati spediti come merce comune, mettendo a repentaglio l’incolumità di più persone. Scoperto un deposito ricavato sotto una privata abitazione nella quale sono stati rinvenuti circa 2.