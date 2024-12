Oasport.it - Sci alpino, la classifica per nazioni: Italia sorretta dalle donne, uomini distanti dal vertice

La Svizzera fa la voce grossa, per quanto concerne laperdella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci: trascinata soprattutto da Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami, la compagine elvetica comanda la graduatoria sia tra gliche tra le, facendo il vuoto nella generale.Se da una parte, nel settore femminile, l’Austria tallona le svizzere, dall’altra, nel comparto maschile, gli austriaci sono ai piedi del podio, ma ciò non impedisce loro di difendere la piazza d’onore nella graduatoria combinata, nella quale sul gradino più basso del podio c’è la Norvegia, seconda tra glima settima tra le.Nellaassoluta si trova ai piedi del podio l’, ottima terza nella graduatoria femminile, ma quinta in quella maschile: gli azzurri nel ranking combinato hanno un buon margine sulla Francia, quinta, che però è davanti aglini con gli, per poi pagare dazio con le, dato che le transalpine sono decime.