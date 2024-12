Formiche.net - Pechino lancia la sfida a Washington sui Vertical Launch Systems

Nel paradigma in continua evoluzione della guerra navale moderna, una delle capacità che ad oggi assume più valore tra le Marine militari dei principali attori mondiali è quella dei(Vls) per sistemi missilistici. Questa tecnologia è stata sviluppata per la prima volta alla fine degli anni ’70, e già a metà del decennio successivo la marina degli Stati Uniti l’aveva integrata in alcuni dei suoi vascelli, mentre è solo negli anni ’90 che altri attori hanno iniziato a dotarsi di sistemi Vls. Dando così luogo a un gap che perdura ancora oggi, poiché la Us Navy continua a disporre di un netto vantaggio in questo settore rispetto alle marine altrui. L’importanza dei Vls è concreta: la loro adozione ha comportato una serie di vantaggi, che includono un onere di manutenzione ridotto rispetto ai sistemi precedenti, la possibilità di mantenere tutti i missili in immediata disponibilità e la possibilità di ospitare contemporaneamente diversi tipi di missili, fornendo così una capacità multiruolo.