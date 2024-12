Ilrestodelcarlino.it - Nuovi traguardi per la Sigma: "Pronto lo sbarco negli Stati Uniti"

Il successo di un’azienda si misura anche dal senso di appartenenza dei suoi dipendenti, dalla voglia di andare avanti e di porsi sempre nuove sfide. Si misura ogni anno a Natale il successo della, l’azienda fondata da Alvaro Cesaroni, oggi arrivata al traguardo dei 90 milioni di fatturato, con la presenza per i sistemi automatizzati di pagamento e di gestione dei trasporti in tutta Italia e in tanti paesi d’Europa. La sfida del 2025, lo ha detto con orgoglio il presidente Cesaroni nel corso dell’evento vissuto per le feste di Natale, è lo, l’idea è di aprire una filiale a Chicago. Una visione, quella di Alvaro Cesaroni, che molti accostano a quella di Olivetti, un progetto di un’azienda umana e vicina alle persone, ai dipendenti, al territorio: "cresce grazie alle persone, voglio ricordare oggi chi non c’è più, Giuliano Vitali che con me ha iniziato questo percorso, ma anche tutti quelli che oggi sono al lavoro per le manutenzioni perchénon si ferma mai.