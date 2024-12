Ilveggente.it - Newcastle-Aston Villa, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la diciottesima giornata die si gioca giovedì alle 16:00: diretta tv,.Segnali di risveglio importanti da parte del, che sta cercando di risalire la classifica dopo mesi in cui le cose non sono andate proprio per il verso giusto. Con due vittorie nelle ultime due giornate i Magpies si sono riavvicinati alla zona Europa. Attualmente occupano l’ottavo posto e la distanza che li separa dal quarto è di soli cinque punti. Tutto, insomma, è ancora possibile di fronte ad una classifica così corta.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itServono, tuttavia, test più probanti per sincerarci che i bianconeri si siano messi alle spalle il momento difficile: non possono esserlo quelli con due neopromosse come Leicester e Ipswich Town, travolte entrambe 4-0 (quattro gol di Isak) da Bruno Guimaraes e compagni.