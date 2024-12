Momo Salah è nella storia | record incredibile nessuno come lui

Leggi su Sportface.it

Mohamedsta vivendo con il Liverpool una delle migliori stagioni della sua carriera, nonostante siamo ancora a dicembre.A trentadue anni l’egiziano sta vivendo una seconda giovinezza, grazie anche e soprattutto alla ventata di aria fresca che ha portato Arne Slot sulla sponda rossa del Merseyside. Il Liverpool in questi primi mesi di stagione è una macchina praticamente perfetta. Primo posto nel super girone di Champions League con un ruolino di marcia perfetto fatto da sei vittorie in sei partite, tredici gol fatti e solo un gol subito. Anche in Premier League la musica è la stessa: primato solitario con quattro punti di vantaggio sul Chelsea secondo, che ha anche una partita in più, e addirittura dodici punti in più del Manchester City di Pep Guardiola, che è in crisi nera ormai da settimane.