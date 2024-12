Lapresse.it - Milano, morto operaio Amsa: schiacciato tra mezzo e auto

Incidente sul lavoro a, in via Zama 31, dove undi 52 anni è, per causa in corso di accertamento, mentre stava lavorando a bordo di undella società di raccolta rifiuti meneghina.L’uomo, residente a Cernusco sul Naviglio, è rimastotra ile un’parcheggiata intorno alle ore 18. Il corpo è stato estratto dai Vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco coadiuvati dall’Unimog, già privo di vita. Sul posto anche polizia di Stato, ATS e 118.