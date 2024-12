Biccy.it - Luigi Mangione sorride in Tribunale e si dichiara non colpevole

Leggi su Biccy.it

ieri è comparso ina Manhattan dove si è stato messo davanti agli undici capi d’accusa a suo carico fra cui omicidio e terrorismo relativi all’uccisione del CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson, avvenuta lo scorso 4 dicembre.walking into court today. pic.twitter.com/YqyhcKYbLx— Pop Crave (@PopCrave) December 23, 2024Il ragazzo di origini italiane si èto none durante l’udienza i suoi avvocati, Karen Friedman Agnifilo e Marc Agnifilo, hanno espresso preoccupazione per la possibilità di un processo iniquo, sostenendo che il loro assistito sia trattato in modo disumanizzante e sfruttato politicamente. Il giudice Gregory Carro ha assicurato che si impegnerà a selezionare una giuria equilibrata, pur riconoscendo di non poter controllare l’ampia risonanza mediatica del caso.