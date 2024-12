Tpi.it - Luca: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

: trama, personaggi, doppiatori italiani e streaming delQuesta sera, 24 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2021 diretto da Enrico Casarosa, al suo esordio alla regia di un lungometraggio, prodotto dai Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramLiguria, Italia 1959.Paguro è un timido mostro marino preadolescente che vive sul fondo del Mar Ligure vicino alla cittadina di Portorosso e trascorre le sue giornate come pastore, radunando banchi di triglie. I suoi genitori, Daniela e Lorenzo, gli proibiscono di salire in superficie, in quanto temono che gli umani possano dargli la caccia. Un giorno,incontra un altro giovane mostro marino di nome Alberto Scorfano, che vive da solo sulla terra, dato che suo padre non è molto presente.