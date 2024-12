Dilei.it - Kylie Jenner e Timothée Chalamet, amore a gonfie vele: i piani per Natale

Prosegue ala relazione tra. Anche se i due si mostrano raramente in pubblico, la loro storia d’non sembra dare segni di crisi: il, per loro, non potrebbe essere più dolce.IldiUnnel segno dell’per. I due, secondo quanto ha rivelato una fonte a Page Six, avrebbero trascorso un periodo “magico” durante queste festività. “Hanno consumato una cena molto piacevole insieme alla famiglia die sono andati in giro in macchina a vedere le luci dicon i bambini” ha rivelato un insider. Il riferimento, è ai figli della, Stormi, 6 anni, e Aire, 2 anni. “I bambini si sono divertiti moltissimo, ehanno vissuto momenti davvero speciali insieme” ha aggiunto la fonte.