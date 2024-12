Lanazione.it - "Interruzione di pubblico servizio". Il sindaco querela Poste Italiane. Levanto, forti disagi per gli abitanti

Unaperdiai danni di. È quanto messo nero su bianco domenica mattina daldi, Luca Del Bello, a seguito dei pesanti disservizi dell’ufficio postale levantese, provvisoriamente ubicato in un prefabbricato in piazza Cavour a causa dei lavori di rifacimento dei locali della sede di via Jacopo. La denuncia è stata presentata alla locale stazione dei carabinieri. "Anche ai militari dell’Arma – racconta il primo cittadino levantese – ho spiegato le motivazioni della mia iniziativa, che è stata subito accolta e formalizzata in un verbale e che ha preso spunto dalle segnalazioni fatte da alcuni cittadini che sabato avevano subito un notevoleo a causa dell’erogazione dei servizi postali all’interno del container collocato in piazza Cavour".