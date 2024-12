Quotidiano.net - Il vulcano Kilauea in eruzione. Fontane di lava di 80 metri alle Hawaii

Roma, 24 dicembre 2024 - Il famoso, uno dei vulcani più attivi al mondo, ha ripreso la sua attività eruttiva. L'US Geological Survey (USGS), che ieri ha lanciato l'allarme, ha diffuso immagini che mostrano crepe nel cratere del, dquali fuoriuscivano getti di. This morning, around 2:20 AM, a new #eruption began within Kaluapele (the summit caldera). It was caught on camera by #HVO's B2cam. Images taken by the webcam were compiled into this timelapse video that showsfountains ingflows across the caldera floor. pic.twitter.com/w52KpHOtau — USGS Volcanoes? (@USGSVolcanoes) December 23, 2024 L'è iniziata intorno2:20 di notte ora locale, fanno sapere dall'istituto. "4:30 del mattino sono state osservatedialte 80", scrive l'Usgs, che sottolinea: "il materiale fuso, tra cui bombe di, viene espulso" dalla caldera del