Amica.it - I tagli capelli da amare (e copiare) dei classici film di Natale

Leggi su Amica.it

Ci sonodiche sono diventati dei cult, da vedere e rivedere senza annoiarsi mai. Pellicole che sono entrate nel nostro immaginario, con le loro frasi e le scene memorabili ma anche con gli outfit e ie il make up che distinguevano ogni personaggio. Personaggi che ci sembra di conoscere, ormai, come fossero dei nostri grandi amici. Oltre a conoscere a memoria alcune delle loro battute, ricordiamo sicuramente le acconciature che indossavano. Iche li hanno resi davvero quelli che sono. Soprattutto se questiappartengono agli Anni 80 e 90 e Duemila. E hanno, tutti, un lieto fine.Ipiù memorabili deidicultIdi Kate Winslet in Home holiday, sono morbidi e accoglienti come il suo personaggio.