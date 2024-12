Ilnapolista.it - Gasperini perde Retegui per Lazio, Inter e (forse) Juventus: recupererà per il Napoli

Mateo, capocannoniere attuale della Serie A e punta di diamante dell’Atalanta di, ha riportato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Questo infortunio – abbastanza lieve – lo terrà fuori dal campo per una ventina di giorni, facendo sì che possa ritornare per il periodo in cui l’Atalanta dovrà affrontare anche il(ovvero il 18 gennaio ndr). L’italo-argentino salterebbe la Supercoppa e la gara contro ladel prossimo weekend.dovrà dunque fare a meno di entrambe le sue punte in rosa (Scamacca sta recuperando dalla rottura del crociato), ma ci ha già abituato a grandi alternative. D’altronde venne aa vincere conin panchina che siglò solo la rete finale a partita già decisa., lesione muscolare di primo grado (come Olivera nello scorso aprile)Di seguito quanto reso noto da Sky Sport:“Mateosalterà la Supercoppa Italiana.