Cosa sappiamo della nave cargo russa affondata nel Mediterraneo

LaUrsa Major èneldopo un’esplosione nella sala macchine. Lo ha confermato l’unità di crisi del ministero degli Esteri russo in un comunicato citato dall’agenzia Tass. “Quattordici dei 16 membri dell’equipaggio (tutti cittadini russi) sono stati tratti in salvo e portati al porto di Cartagena nella regione spagnola di Murcia dal servizio di soccorso”, si legge nella nota. La prima ipotesi è quella di un guasto al tubo del carburante del motore principale.Il viaggioLaera partita da San Pietroburgo 12 giorni fa ed era diretta al porto di Vladivostok, nell’estremo oriente russo sul Pacifico, dove sarebbe dovuta arrivare il 22 gennaio. Lo riferisce il sito di notizie El Espanol. Inizialmente si pensava facesse parte di un convoglio diretto a Tartus, probabilmente per supportare il ritiro delle attrezzature russe dalla Siria.