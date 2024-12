Sport.quotidiano.net - Consar "Prepariamoci alla battaglia di Fano"

"È stata una bellissima vittoria, l’ultima del girone di andata, soprattutto perché ottenuta in casa, davanti al nostro pubblico". Tommaso Guzzo ha commentato così il 3-1 casalingo con cui laha sconfitto Macerata, conquistando la decima vittoria stagionale e chiudendo l’andata al 2° posto solitario con 28 punti, a -2 dcapolista Brescia. "Sapevamo – ha proseguito l’opposto patavino – di dover affrontare un avversario come Macerata, che gioca una bella pvolo. Nei primi due set abbiamo fatto il nostro dovere, poi nel 3° abbiamo iniziato a commettere troppi errori e gli avversari hanno potuto esprimere il proprio gioco, fino all’epilogo positivo del 4° set". Il bilancio al giro di boa è incoraggiante e, sicuramente, oltre le previsioni. Come lo stesso ds Bonitta aveva ipotizzato in estate, l’obiettivo realistico avrebbe potuto essere un ranking finale fra il 5° e il 6° posto.