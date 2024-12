.com - Carta identità elettronica, il 28 e il 29 dicembre nuovo open day a Roma

Nuova opportunità per i cittadinini di ottenere lad’(CIE) grazie agliDay previsti per il fine settimana del 28 e 29. Gli sportelli dedicati saranno aperti presso l’ex Punto Informativo Turistico (PIT) di piazza Sonnino e la sede di via Petroselli 52.d’L’iniziativa offre un’occasione per velocizzare le pratiche di rilascio del documento elettronico, particolarmente richiesto in questo periodo. Per accedere al servizio, è indispensabile prenotare un appuntamento attraverso il portale ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Le prenotazioni saranno disponibili a partire da venerdì 27fino all’esaurimento dei posti disponibili.Per completare la richiesta della CIE, è necessario presentarsi all’orario stabilito con la prenotazione confermata, una fototessera recente, il vecchio documento d’e unadi pagamento elettronico per saldare la tariffa prevista.