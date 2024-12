Anteprima24.it - Botti, controlli a tappeto nel Sannio: sequestrati 5mila articoli pirotecnici

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, con l’approssimarsi delle festività natalizie, ha intensificato irivolti alla contraffazione, alla sicurezza prodotti e alla vendita di artificiillegali nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio.All’esito delle diverse attività, espletate nel corso di più interventi, la Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico–Finanziaria ha sottoposto a sequestro materiale pirotecnico di vario tipo e categoria, per un peso complessivo di oltre 6.000 g ed un contenuto di esplosivo netto (NEC) di circa 31.000 g, per un valore commerciale di circa 4.500,00 €.; inoltre, due cittadini sanniti venivano segnalati all’Autorità competente per violazione agli art.