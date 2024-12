Tpi.it - Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si tatuano la data della vittoria

Dopo il trionfo acon le– coppia sulla pista da ballo e ormai anche nella vita – hanno festeggiato tatuandosi entrambi sul polso la: 21/12/2024.Lo ha reso noto la showgirl con un post su Instagram in cui la si vede baciare il compagno e mettere in mostra insieme a lui il nuovo tatuaggio.“E come potremmo mai dimenticare quellache proprio voi avete reso Incancellabile.???”, scriveaggiungendo l’emoj di un cuore. “Grazie di tutto”, prosegue la vincitrice di. “Buon Natale, a tutti voi! Vi auguro di riuscire ad andare sempre oltre le cose spiacevolivita e le invidie di chi cerca di sovrastarvi o screditarvi”.“Sorridete e sognate. contro tutto. fatelo il più possibile. Fatelo Intensamente”, aggiunge la showgirl.