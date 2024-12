Liberoquotidiano.it - Auto si schianta, in 3 riescono a fuggire ma due ragazze muoiono arse vive: Catanzaro, tragedia agghiacciante

in provincia di: due, di cui una minorenne, sono morte in seguito ad un incidente avvenuto a San Pietro a Maida. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, le due erano a bordo di un'con altri 3 giovani quando la vettura è uscita di strada. In tre sono riusciti ad uscire dall'e poco dopo il mezzo ha preso fuoco. Le due vittime non sono riuscite ad abbandonare il veicolo per tempo. L', a bordo della quale viaggiavano i cinque giovani (tre ragazzi e due), per cause in corso di accertamento, finita fuori strada nella notte in località 'Guarna' di San Pietro a Maida, era una Mercedes che si è ribaltata al di fuori della carreggiata andando ad impattare contro alberi di ulivo e una quercia. I tre ragazzi come detto sono riusciti a uscire dall'abitacolo prima del divampare dell'incendio mentre le due, di cui una minorenne, rimaste intrappolate, sono morte all'interno dell'