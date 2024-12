What If… ? 3×02 | tutti gli easter eggs e la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

If. ?glie ladelL’episodio 2 della terza stagione diIf. ? immagina un passato alternativo in cui l’Agatha Harkness di Kathryn Hahn unisce le forze con un sorprendente eroe del MCU. Diventata attrice durante l’epoca d’oro di Hollywood, Agatha formula infatti un piano molto più grande del furto del potere di altre streghe, come si è visto di recente nella serie live-action del MCU. A lei si aggiunge anche il Kingo di Kumail Nanjiani, famoso attore di Bollywood e membro segreto degli Eterni.Come mostrato in questo episodio, Agatha e Kingo recitano nello stesso film diretto da Howard Stark. Tuttavia, la pellicola è semplicemente uno stratagemma, un mezzo per trasformare Agatha in uno degli esseri più potenti di questa realtà alternativa del MCU.