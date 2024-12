Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Voglio vedere Putin al più presto”. Mosca: “Per ora nessun input per organizzare”

“Una delle cose chefare rapidamente è incontrare il presidentee anche lui è d’accordo”. Parola di Donald, che ieri ha lasciato intendere che potrebbe incontrare il leader russo agli inizi della sua presidenza, che verrà inaugurata dal giuramento del 20 gennaio. Parlando all’evento Turning Point USA a Phoenix, in Arizona, il tycoon ha ribadito di voler porre fine “rapidamente” alla guerra in Ucraina. Questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto all’agenzia russa Tass che non ci sono ancoraperl’incontro. “Finora non ci sono stati impulsi reali”, ha detto in risposta a una domanda se ci sia la possibilità di un incontro anche prima dell’insediamento di, o se non ci siano ancora specifiche o prerequisiti per un contatto faccia a faccia.