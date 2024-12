Ilgiorno.it - Tenta di passare il confine con 26mila euro nascosti in uno stivale: preso. In Italia ha debiti col Fisco per mezzo milione

Varese, 23 dicembre 2024 – Nell'ambito dei servizi a presidio della legalità economico finanziaria in zona di, i Finanzieri hanno intercettato un traffico di valuta verso la confederazione elvetica da parte di unno con importanti pendenze fiscali. In dogana, prima diil, i militari della Compagnia di Gaggiolo hanno posto all'uomo la domanda di rito intesa a verificare la presenza di merci e valuta al seguito, il più classico ''ha qualcosa da dichiarare?''. In un primo momento, l’uomo ha dichiarato di avere con sé solo 8mila, cifra notoriamente sotto la soglia dei 10milaal superamento della quale è previsto l'obbligo di dichiarazione valutaria. Ma i finanzieri, non convinti, hanno preferito, unitamente ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, procedere a un controllo valutario dal quale è emerso in realtà il possesso di 14mila, cifra superiore ai 10.