Ilfattoquotidiano.it - Taylor Swift e Ben Affleck citati nell’accusa per molestie sessuali presentata da Blake Lively: ecco perché

In America (e non solo) non si parla d’altro.ha accusato il regista e co-protagonista del film “It Ends With Us”, Justin Baldoni, disul set e di un successivo tentativo di “distruggere” la sua reputazione.In particolare l’attrice accusa Baldoni e lo studios di aver avviato un “piano su più livelli” per danneggiare la sua reputazione, dopo un incontro in cui lei e suo marito, Ryan Reynolds, avevano denunciato “ripetutee altri comportamenti inquietanti” da parte di Baldoni e di un produttore del film.La denuncia precede una causa legale ed è stata depositata presso il Dipartimento dei Diritti Civili della California, come riportato dal New York Times. Un avvocato che rappresenta il regista e la casa di produzione Wayfarer Studios ha definito le accuse “completamente false, oltraggiose e intenzionalmente scandalose”.