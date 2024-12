Oasport.it - Sci di fondo, i convocati dell’Italia per il Tour de Ski 2025: 18 azzurri al via della kermesse tra Dobbiaco e Val di Fiemme

Ilde Skidi sci di, valido anche per la Coppa del Mondo 2024-, si svolgerà interamente in Italia: sette tappe previste da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio, delle quali le prime quattro a(inframmezzate da un giorno di riposo il 30 dicembre) e le ultime tre in Val di(dal 3 al 5 gennaio).Sono diciotto nel complesso i, che sarà al viacon cinque rappresentanti per quanto concerne il settore femminile, ovvero Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Federica Cassol.Ben più nutrita la rappresentanza azzurra per quanto riguarda il comparto maschile, con ben tredici italiani al via, ovvero Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romani, Giacomo Gabrielli e Martin Coradazzi.