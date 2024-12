Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno del Capricorno | 23 dicembre 2024

Leggi su Tpi.it

di(23): leper ildel– Siete deldele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 23, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:La giornata si presenta favorevole grazie alla presenza del Sole nel vostro, che vi dona forza e determinazione.vi sentirete motivati e pronti a portare a termine tutti i preparativi per le festività, curando ogni aspetto con precisione. La vostra disciplina sarà un vantaggio, ma ricordate di non esagerare con il carico di lavoro. In amore, il clima è sereno e rassicurante: potrete godervi dei momenti di intimità con il partner, mentre i single potrebbero sentirsi più aperti e pronti a nuove conoscenze.