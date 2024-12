Ilgiorno.it - Omicidio a Suzzara, figlia scopre il padre con la testa crivellata di colpi: il giallo dell’ex bidello giustiziato in auto

Leggi su Ilgiorno.it

(Mantova) – A poche ore da Natale un delitto misterioso scuote la comunità di: un pensionato di 79 anni è stato ucciso adi pistola (forse uno, ma non è certo) nel suo garage. Si chiamava Francesco Capuano, exa Napoli, vedovo da tre anni. Dopo essere stato messo a riposo per limiti d’età, aveva deciso di trasferirsi al Nord, per avvicinarsi ai figli che vivevano nella Bassa Mantovana. Aaveva trovato casa in uno stabile di via Bolcheria 13, dove abita anche ladi 46 anni. Ieri mattina era una giornata come un’altra. Poco dopo le 9,escono per fare la spesa. La loroè parcheggiata in garage: lui va a prenderla mentre lei si accorge di aver dimenticato qualcosa e torna su. Il tempo di percorrere il tragitto verso l’appartamento per poi tornare in garage e la donna si trova di fronte a una scena sconvolgente: il, che è già salito in macchina, è accasciato esanime in un lago di sangue.