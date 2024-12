Lanazione.it - Lavoro e occupazione: "Esiste un caso Siena. Non ho memoria di una crisi così dura"

Leggi su Lanazione.it

"Nell’ultimo anno e mezzo è successo di tutto. Da Avi.Coop a Monteriggioni, fino alla Beko, Pay Care, distretto moda. Un momento molto critico". Riccardo Pucci, segretario della Cisl di. Un bilancio amaro di questo 2024. Partiamo dalla situazione delle pelletterie. "Il 2024 finisce con 500 persone in cassa integrazione nel settore delle pelletterie sull’Amiata. Si apre il 2025 per il distretto moda con molte incognite. E’ vero che il Governo ha prorogato gli ammortizzatori sociali a 150 dipendenti per tutto gennaio, poi? Preoccupa il futuro di Gucci. Prada ha fatto un investimento sui capannoni quindi ci può stare una flessione. Ma Gucci no. Si parla di 2500 persone e poi tutto l’indotto. Qualche azienda piccola ha già annunciato licenziamenti". Perché siamo arrivati a questo punto? "Purtroppo è mancato, negli ultimi 15 anni, un piano industriale reale al passo con i tempi.