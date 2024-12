Nerdpool.it - LA LUNGA CADUTA di Walter Mosley: recensione

Leggi su Nerdpool.it

Arriva finalmente in Italia la serie di libri dedicata al controverso investigatore privato Leonid McGill, scritta dall’autore americano. La casa editrice 21Lettere ha pubblicato quest’anno La, primo libro della serie uscito nel 2009.TramaLeonid McGill è tante cose: è un ex pugile e un amante dell’alcol, un marito che ha perdonato la moglie per il suo tradimento e un padre di figli che in realtà non sono suoi. Ma Leonid è soprattutto un investigatore privato senza scrupoli, capace di arrivare anche ad uccidere pur di raggiungere il suo scopo. Viene ingaggiato da un certo Ambrose Thurman per conto di un cliente facoltoso, la cui identità rimane anonima. Il lavoro consiste nel rintracciare quattro persone che un tempo erano amici d’infanzia. A Leonid vengono forniti solo alcuni dettagli e i loro soprannomi: B-Brain, Jumper, Big Jim e Toolie.