Italiana aggredita a Oslo. Trenta coltellate dall’ex. A 21 anni finisce in coma

Era a lavoro, nel negozio di prelibatezze della cucina’Smak av Italia’ nel quartiere bene di, quando il suo ex fidanzato è piombato dentro, armato di un coltello. Una furia, alimentata dalla rabbia di una relazione finita. Ha sferrato fendenti come un forsennato, ma è forse il primo, vibrato all’altezza della testa, andato a segno tra il collo e l’orecchio fino alla carotide, che ha fatto più di male di tutti. Martina Voce, 21, fiorentina, è ricoverata all’ospedale della capitale norvegese e non è ancora fuori pericolo. Un femminicidio sventato dal coraggio di due colleghi, che quando hanno capito cosa stesse succedendo, si sono gettati addosso all’aggressore. Ne è nato una sorta di corpo a corpo, dove l’ex è stato a sua volta ferito da una coltellata, probabilmente inferta dal suo medesimo coltello dopo essere stato disarmato.