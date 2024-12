Ilrestodelcarlino.it - Influenza 2024 in Emilia Romagna, cosa prendere

Bologna, 23 dicembre– La buona notizia è la diffusione dell’propriamente detta non è arrivata ai livelli che si temevano, la cattiva è che sta invece aumentando i malati per causa di sindromi simil-li, ma l’incidenza si attesta ad un livello decisamente inferiore a quello registrato nell’inverno scorso.a Bologna: il picco ai primi di gennaio Le sindromi similli I virusliIl picco Le sindromi similli L’ha superato la soglia del 10 casi per mille assistiti (in larga parte vengono registrati nei bimbi tra gli zero e i 4 anni) e si attesta così in zona gialla, come quasi tutte le altre regioni italiane ad accezione della Campania che è zona arancione. Valle D’Aosta, Bolzano, Trento e Molise restano invece nella zona verde.