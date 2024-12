Lanazione.it - Il Foligno sbanca Poggibonsi

Leggi su Lanazione.it

0 ACF: Pacini, Cecconi, Marcucci (13’ st Fracassini), Bigica, Bellini (26’ st Boganini, 44’ st Capezzuoli), Vitiello, Framura, Valori (26’ st Mignani), El Dib (34’ st Palazzesi), Borri, Salvadori. A disp.: Bruni, Martucci, Pisco, Fermi. All.: Calderini. ACF: Tognetti, Santarelli, Mancini (31’ st Zichella), Ceccuzzi (33’ st Mattia), Nuti, Grea, Settimi (21’ st Panaioli), Brevi, Tomassini, Khribech (46’ st Maselli), Calderini (41’ st Pupo Posada). A disp.: Bulgarelli, Cesaretti, Zmejkoski, Di Cato. All.: Manni. Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia (assistenti: Sintini di Cesena – Corbelli di Rimini) Marcatore: 11’ st Calderini (F) Note: ammoniti Pacini, Bigica (P), Khirbech, all. Manni (F). Recupero: pt 2’, st 4’.- L’Acfsi mette un’altra stella al petto superando di misura ilal “Lotti“.