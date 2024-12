Romadailynews.it - Fontana di Trevi riapre, quali sono le novità?

Niente più piscinetta per le monetine e niente passerella.Finalmente dopo 3 mesi di lavorouna delle opere più belle di Roma, tra le più amate e visitate al mondo.Gli interventistati necessari per rimuovere la formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei, questo perché il momento è soggetto a fenomeni di degrado, di fatti è situato in una zona ad alta frequentazione pedonale e sottoposto a particolari condizioni microclimatiche.Un lavoro da 327mila euro.Una bella pulitura approfondita che ha permesso al monumento di ritornare alla sua condizione di origine, in tutta la sua bellezza.Le visitegratuite, come prima, ma l’accesso alla parte accanto della vasca sotto i gradoni sarà a numero chiuso. Massimo 400 persone in contemporanea.Si evita il sovraffollamento.