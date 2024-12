Biccy.it - Fedez ai Caraibi per le vacanze di Natale: “Quando rivedrò i figli”

Leggi su Biccy.it

da qualche giorno si trova ai, più precisamente a St. Barth, dove trascorrerà ledi. Fra storie con gli amici, video in macchina, sfarzo, lusso e foto nella sua mega abitazione, il rapper si sta mostrando sereno come al suo solito, ben lontano dall’immagine che ha visto di lui il pubblico di Rai1.FanPage, tramite le foto Instagram pubblicate da, è pure riuscito a risalire alla villa in cui alloggia che pare costi circa 30 mila euro a notte. “L’alloggio scelto daper la vacanza natalizia è la Villa de France, un’intera villa privata da 650 mq che può ospitare fino a un massimo di 10 persone. Ha un’enorme piscina a sfioro da cui ci si può godere il tramonto, un accesso esclusivo a Flamands Beach e delle camere da letto dotate di un’incredibile vista sul mar dei“.