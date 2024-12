Ilgiorno.it - "Ero per mano al mio fidanzato. Insulti e botte perché gay"

Gli. Un pugno. "Provavo rabbia, non potevo tacere. Ho urlato “fatevi i c. vostri”. Ed è scattata la violenza". Ivano Cipollaro, 45 anni (foto: con Elly Schlein al Pride), è stato aggredito domenica notte a Milano mentre camminavanellacon il compagno. Agguato omofobo. Cosa è successo? "Sono infermiere al San Carlo. Ho finito il turno alle 21 e sono andato a mangiare con il mio compagno in un ristorante sushi alla Barona. Poi, verso mezzanotte, siamo tornati a casa a piedi.nella. Un gruppetto di cinque uomini ci ha visti. Uno di loro ha iniziato a insultarci: “Fate schifo, fr. di m.”. Eravamo allibiti". E come avete reagito? "Ho subito risposto che erano fatti nostri. E quell’uomo ha continuato a inveire". Da chi era composto il gruppo? "Cinque uomini, italiani, tra i 30 e i 40 anni".