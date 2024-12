Digital-news.it - Dazn annuncia accordo per l'acquisizione di Foxtel Group da News Corp

Leggi su Digital-news.it

, la piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo,oggi l’per l'di) dal suo azionista di maggioranzae dall'azionista di minoranza Telstra a un valore aziendale di 2.2 miliardi di dollari, soggetto all'approvazione normativa.Questafa diil leader dell'intrattenimento sportivo in Australia - un mercato altamente attrattivo - e allo stesso tempo espande la propria impronta globale, consolidando il proprio ruolo come destinazione di riferimento globale dello sport. L'aggiunta diporta i ricavi proforma del Gruppo a 6 miliardi di dollari e fornisce contenuti aggiuntivi, competenze e opportunità di espansione per accelerare la traiettoria di crescita diè una delle principali società di media australiane, con 4,7 milioni di abbonati che beneficeranno dell'ampio portafoglio di contenuti sportivi, della tecnologia della piattaforma e della portata globale di