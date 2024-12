Gamberorosso.it - Come cucinare la minestra broccoli e arzilla (con i consigli anti spreco di Giorgione)

Leggi su Gamberorosso.it

A Roma la chiamiamo, ma il nome completo e ufficiale è razza chiodata. Cos’è? Un mitico pesce trapezoidale che vola sott’acqua, ha le ali, che in realtà sono le pinne. Ha una coda lunga e piena di insidie, punge e il corpo è ricoperto da dentelli pungenti, fastidiosi quando la si pulisce. La razza si usa spellarla prima di cucinarla, ma non è facile: va seguito il verso della pelle, ci si può aiutare con dei tagli centrali su tutta la lunghezza, in modo da poter staccare più agevolmente i due lati. Se delegate la pulizia ai pescivendoli esperti, fate sicuramente prima. Per semplificarsi la vita si può anche spellarla dopo averla lessata. L'è un pesce magro e privo di lische, le sue carni, però, sono tenaci: molti optano per farne brodi o guazzetti, ma anche al forno ha il suo perché.