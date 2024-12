Sport.quotidiano.net - Castiglionese amara a metà. Perde ma resta davanti

GRASSINA 10 GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Fabiani, Alfarano, Tomberli, Pampaleone, Mazzanti (75’ Senthilkumar,) Becucci, Betti (78’ Baccini), Simoni, Dini (66’ Parrini). All. Cellini.: Ballini, Viciani (72’ Bezziccheri), Scichilone (72’ Cavallini), Gori, Cecci, Menci, Berneschi (70’ Bergoglio), Monteiro (78’ Falomi), Adami, Minocci, Evangelisti (72’ Priorelli). All. Fani. Arbitro: Elia di Ostia Lido. Rete: 69’ Betti. Note: spettatori 250. Angoli 8-4. PONTE A NICCHERI – Natale amaro per la capolistache dalla trasferta in casa del Grassina torna a casa con una sconfitta di misura: la Colligiana non ne approfitta e si ferma sul pareggio: ora il vantaggio è ridotto a un punto. La squadra di Fani gioca con determinazione ma non riesce a pungere l’attenta difesa di casa.