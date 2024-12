Sport.quotidiano.net - Camminate natalizie, doppio appuntamento

Undedicato alle’ tra Codigoro e Poggio Renatico. La prima, appunto, nel Comune di Codigoro nel pomeriggio di sabato dove si è tenuta la ‘camminata dei Babbi Natali’, evento non competitivo, per le vie del paese. Il punto di ritrovo è stato in piazza Giacomo Matteotti, che ‘vestita’ a festa per il Natale ha ospitato oltre cento partecipanti, con il vestito di Babbo Natale. Un evento che rappresenta una novità per il territorio, organizzato dalla Pro Loco, Asd Doro e Aido, con il patrocinio del Comune. Alla partenza molto entusiasmo dei presenti, anticipata dal saluto della sindaca di Codigoro Alice Zanardi, accompagnata dai componenti della giunta municipale. Una camminata che è proseguita lungo un percorso nel centro del paese. I ‘Babbi Natali’ hanno fatto una sosta e alla presenza della sindaca Alice Zanardi si è tenuta l’inaugurazione della nuova pista ciclabile, che collega la stazione dei treni ed arriva al ‘centro studi’ lunga circa 1500 metri.