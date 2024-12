Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Manchester City pronto all’offerta per Reijnders: i dettagli

Nel corso della prossima sessione diinvernale ilpotrebbe fare un'offerta a Tijjani, centrocampista del. Come noto il mediano rossonero sarebbe intenzionato a rimanere al Diavolo. Lo ha ribadito lui stesso più volte, spiegando come le parti sono al lavoro per il rinnovo, sebbene la firma non sia ancora arrivata. A tal proposito, tutto potrebbe succedere da qui ai prossimi mesi e l'indiscrezione che giunge è sicuramente da tenere in considerazione. Come riferito da Alessandro Schiavone, corrispondente del 'The Sun', infatti, ila gennaio sarebbe disposto a presentare un'offerta all'olandese pari al triplo del suo attuale stipendio. Al di là della volontà del ragazzo di rimanere alin caso di proposta importante dal punto di vista economico anche il Diavolo potrebbe cedere.