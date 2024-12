Terzotemponapoli.com - Calciomercato, le prospettive del Napoli a Gennaio

Ildovrà operare nella finestra didi. Urge provvedere alla difesa. Anche a Genova Juan Jesus non ha dimostrato una grande affabilità. Con Rafa Marin, a quanto pare, mai entrato nei radar di Antonio Conte, probabilmente il centrale di scorta dovrà uscire da questa sessione di. Ciro Venerato parla di Mancini e di Pellegrini. La Repubblica scrive di tre probabili rinforzi., le parole di VeneratoCiro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dela ‘Campania Sport’ su Canale 21: “Pellegrini mi è stato smentito dale il suo agente non mi ha confermato contatti con il club azzurro. Mancini? L’agente Riso vanta buoni rapporti col, ma la Roma non te lo regala. Al momento è fantamercato, sono situazioni che possono nascere al massimo in futuro, oggi con molta franchezza no”.