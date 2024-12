Pronosticipremium.com - Caicedo al veleno, con il Parma l’MVP è “rigore”: poi litiga con un tifoso

Una vittoria convincente sotto tutti i punti di vista quella contro il, un 5-0 che ha visto la Roma dominare in lungo e in largo senza mai far entrare in partita l’avversario e vedendo sugli scudi tanti interpreti, da un Saelemaekers in forma smagliante ad un Dybala pupillo di Ranieri. Niente da dire insomma, eppure c’è chi ha voluto comunque commentare in modo decisamente ironico il successo giallorosso. Trattasi dell’ex attaccante biancoceleste Felipe, rimasto indelebilmente legato alla Lazio e spesso attivo sui social su ciò che ruota intorno alla capitale.4 anni passati a difendere i colori dell’altra sponda di Roma, al servizio di un Simone Inzaghi che aveva un’altissima considerazione di lui, tanto da volerlo anche per metà anno all’Inter. Sebbene la vittoria rotonda e senza storia dei giallorossi sulnon lasciasse spazio a polemiche, l’ecuadoriano ha commentato a modo suo gli episodi della partita, dichiarando su X chedella gara è “”, riferendosi ovviamente all’assegnazione dei due penalty concessi dall’arbitro Di Bello alla squadra di Ranieri.