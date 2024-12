Bergamonews.it - “Atalanta: una vita da Dea”: al cinema il film che racconta dell’impresa di Dublino

L’sbarca sul grande schermo. L’annuncio è stato dato nel prepartita del match contro l’Empoli e ribadito dai canali ufficiali nerazzurri. Nel 2025 uscirà “. Unada Dea”, il docu-chel’indimenticabile impresa di. L’opera è prodotta da Okidoki, Officina della Comunicazione eBC. ????????. ??? ???? ?? ???Il racconto di un’impresa indimenticabile, per la prima volta sul grande schermo ????????. ??? ???? ?? ???The tale of an unforgettable achievement, for the first time on the big screen #GoGo pic.twitter.com/oqOCBb72BF—B.C. (@BC) December 23, 2024Un viaggio intenso e travolgente dentro il mondo, la “regina delle provinciali” trasformatasi in “regina d’Europa”, che prendedurante la settimana più importante e decisiva della Dea.