.com - Albero caduto a Colli Aniene, la reazione della politica

Leggi su .com

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha commentato così la morte di una donna di 45 anni aa causacaduta di unin parco del quartiere: “Siamo sgomenti per la tragica morte di Francesca Ianni avvenuta a causacaduta di unnel parco di. È una tragedia che addolora tutta Roma su cui deve essere fatta piena luce. Esprimo il mio profondo cordoglio e quellocittà ai familiari”., la nota di Forza ItaliaQuesto, invece, il commento di Forza Italia alla tragedia: “Forza Italia Roma esprime profondo cordoglio per la vittima del crollo di unnel parco Livio Labor di, una mamma di tre bambini, e per il ferimento di un’altra donna nello stesso incidente: alle famiglie delle persone coinvolte la vicinanza di tutta la nostra comunità