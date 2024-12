Davidemaggio.it - Virgin River: il finale della sesta stagione e le anticipazioni sulla settima

Leggi su Davidemaggio.it

Ladiè disponibile su Netflix: dieci episodi nei quali accadrà ciò che il pubblico aspettava da tempo e si lanceranno le basi per le trame del settimo capitolo, già confermato e in arrivo il prossimo anno. Dal 2019 ad oggi, infatti, la serie tratta dai romanzi di Robyn Carr è arrivata puntualmente con una nuovaogni anno, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dagli abbonati. Il sesto capitolo si muove attorno ad alcuni nodi fondamentali, uno su tutti il rapporto tra i due protagonisti Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson). La loro storia d’amore ha attraversato molti alti e bassi, ma finalmente per loro ci sarà il coronamento tanto atteso, ovvero il matrimonio.Per Mel questasegnerà anche un altro traguardo: l’infermiera farà finalmente pace con il proprio passato.