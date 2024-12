Spazionapoli.it - “Vicinissimo al rinnovo”, un big del Napoli sta per firmare: i dettagli

Ultime Calcio– Un titolarissimo della squadra è ad un passo dal, pronta la firma sul contratto: isulla trattativa con il bigUna delle ultime calciopiù importanti di giornata, è quella che riguarderebbe un titolarissimo della squadra, molto vicino ail proprio. L’apertura del calciomercato è alle porte e la società partenopea è intenzionata a rinforzarsi per mantenere le zone alte della classifica. Per farlo non basteranno nuovi acquisti utili a rendere la rosa più profonda, ma anche riuscire a mantenere in squadra alcuni dei titolarissimi già a disposizione di Conte.Il tecnico leccese è infatti molto contento degli 11 che schiera ormai come un mantra ogni domenica e non ha alcuna intenzione di perdere alcun pezzo a gennaio, o in vista dell’estate.