Ilrestodelcarlino.it - Uno spirito guerriero e goliardico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è un grandedentro il Bologna di oggi. Una corrente magica che scorre nelle vene del gruppo di Italiano. Qualcosa che somiglia molto da vicino all’onda emotiva che un anno fa sospinse i rossoblù verso la storica qualificazione in Champions. Ma dentro la squadra di oggi c’è unopiù operaio, una solidarietà forte e vera che ben interpreta il messaggio di Italiano. Un verbo fatto di umiltà e lavoro, di sacrificio portato all’estremo per trasformare un Bologna nuovo e ristrutturato in una macchina da gioco capace di neutralizzare qualsiasi avversario. Se il gioco di Thiago aveva momenti di brillantezza e impennate di classe, quello del commissario Italiano somiglia a una schiacciasassi. Il suo Bologna soffoca l’avversario, gli toglie l’aria, mira ad azzerare i rischi (7 partite senza subire gol) attraverso un possesso palla attivo, fatto di aggressioni, ripartenze e cambi di fronte, necessari per aprire varchi nella difesa avversaria.