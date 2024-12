Lanazione.it - Ultima chiamata per la Tarros, match difficile al PalaSprint contro il Quarrata

Per lasarà l’. E anche in caso di vittoria, auspicabile, agganciare poi il 6° ed ultimo posto utile per andare ai play-off e salvarsi matematicamente non sarà cosa semplice. Infatti dopo oggi mancheranno altre 6 gare alla fine di questa prima fase e per raggiungere l’obiettivo potrebbe non bastare nemmeno vincerle tutte. Insomma c’è una montagna da scalare ed oggi è il primo step. Avversarioche all’andata si impose sulla sirena e che ha avuto un percorso simile ai bianconeri ma che nelle ultime due gare sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori sbarazzandosi agevolmente prima di Olimpia Firenze e poi di Cecina pur senza Tiberti. "E’ una squadra che gioca molto bene in attacco, che ha molti giocatori intercambiabili – analizza Marco Mori, neo coach della– come ad esempio gli esterni che, oltre ad essere bravi nel tiro da fuori, possono giocare e bene in post basso.