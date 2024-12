Lettera43.it - Trump potrebbe annunciare il ritiro degli Stati Uniti dall’Oms nel giorno dell’insediamento

Donaldildall’Organizzazione mondiale della sanità nel primodella nuova amministrazione, ovvero il 20 gennaio 2025, data. Lo scrive il Financial Times, che ha parlato con esperti i quali hanno definito il piano di«catastrofico» per la salute globale. Glisono infatti il principale donatore dell’Oms, che da Washington negli ultimi anni ha ricevuto circa il 16 per cento dei finanziamenti a livello globale.Sede dell’Oms a Ginevra (Getty Images).aveva deciso ilgià nel primo mandatoGià durante il suo primo mandato, nell’estate del 2020,aveva avviato il processo di, accusando l’organizzazione delle Nazioni Unite di servire gli interessi della Cina e di non adottare misure adeguate a causa della diffusione del Coronavirus.