Tre macchine dei carabinieri mi hanno inchiodato davanti pistole in mano e mi hanno ammanettato Ho pensato a Scherzi a parte | Michele Padovano e l’incubo giudiziario durato 17 anni

Da una carriera di successo come calciatore aldel carcere sperimentato da innocente. È quanto accaduto a, che per 17è stato coinvolto in una vicenda che ha cambiato la vita sua e della famiglia. Ospite a “Verissimo” il 21 dicembre, l’ex attaccante della Juventus ricorda i 3 mesi di carcere e i tantidi processo prima di arrivare all’assoluzione. Una storia ripercorsa anche nel libro “Tra la Champions e la libertà”. Il 10 maggio 2006, all’uscita da un ristorante,viene arrestato dalla polizia: “Non lo dimenticherò mai. Hoperché la modalità con cui miarrestato è stata molto dura. In caserma midato un’ordinanza di 500 pagine dove miaccusato di spaccio internazionale di stupefacenti”.IL MOMENTO DELL’ARRESTO – Tutto inizia per un prestito ad un amico di 36mila euro: “Abbiamo dimostrato nei vari processi che quei soldi lui li ha usati per comprare dei cavalli, purtroppo né in primo grado né in appello siamo stati creduti, ma alla fine ero convinto che qualcuno si sarebbe reso conto che io in questa vicenda non c’entravo nulla” spiega nel salotto di Silvia Toffanin, alla quale racconta il momento esatto dell’arresto: “Tredeimifermato a un incrocio, inchiodandomi, conin, mie portato subito a casa mia per fare la perquisizione, poi a Venaria per le foto segnaletiche e le impronte digitali, e di lì miportato a Cuneo dove sono stato 10 giorni in isolamento.